Nesta sexta-feira (28), a Sessão da Tarde exibe Central do Brasil (2000). O trabalho no filme consagrou Fernanda Montenegro como a primeira atriz latino-americana a receber uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz. A produção, dirigida por Walter Salles, também foi indicado a Melhor Filme Internacional.

Resumo de Central do Brasil

Dora, que vive de escrever cartas para analfabetos na Central do Brasil, ajuda o menino Josué, que acaba de perder a mãe, a procurar seu pai no Nordeste. Na estrada, Dora se sensibiliza com o drama do garoto. Longa-metragem brasileiro recordista de prêmios internacionais, entre eles, Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, Urso de Ouro de Melhor Filme e Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.