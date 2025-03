Em 2024, Unidos do Viradouro venceu o Carnaval do Rio de Janeiro. PABLO PORCIUNCULA / AFP

Nem só de bloquinhos, marchinhas e serpentina se faz o Carnaval. Os foliões do sofá poderão curtir os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro desta sexta-feira (28) até terça-feira (4) na TV Globo e no Globoplay.

A festa começa com o Carnaval paulista, que será transmitido na sexta e no sábado (1º), a partir das 22h55min, sob o comando de Everaldo Marques, Valéria Almeida e Milton Cunha, além dos comentários de Ailton Graça e Judson Sales. Nos dois dias, passarão pelo Sambódromo do Anhembi as escolas do Grupo Especial.

Entre elas, a atual campeã, Mocidade Alegre, apresentará um enredo sobre mandinga e itens de sorte e fé dos brasileiros. Já a Colorado do Brás, que volta ao Grupo Especial neste ano, fará uma homenagem ao afoxé Filhos de Gandhy, um dos blocos afro mais tradicionais do carnaval baiano.

Maior campeã do carnaval de São Paulo, a Vai-Vai reverenciará o dramaturgo José Celso Martinez, conhecido como Zé Celso, fundador do Teatro Oficina que morreu em 2023.

Novidades nos desfiles cariocas

No Rio de Janeiro, Alex Escobar, Mariana Gross, Karine Alves, Milton Cunha e Pretinho da Serrinha conduzirão a transmissão dos desfiles do Grupo Especial, que neste ano têm uma novidade: pela primeira vez em quatro décadas, a festa na Marquês de Sapucaí será realizada em três dias, de domingo (2) a terça-feira.

Com a mudança, o tempo de desfile ficará mais extenso. Cada escola terá entre 70 e 80 minutos para cruzar a Marquês de Sapucaí - pelo regulamento anterior, as agremiações tinham entre 60 e 70 minutos para se apresentar.

Na Sapucaí, a Viradouro, atual campeã do carnaval carioca, apresentará o enredo Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos, que fala sobre o líder do Quilombo do Catucá, no Norte de Pernambuco, no século 19.

Já a Beija-Flor contará a história de Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, que morreu em junho de 2021 e foi o responsável por uma sequência de títulos da escola entre os carnavais de 1998 e 2018. Outra tradicional agremiação carioca, a Portela faz pela primeira vez uma homenagem em vida: na avenida, os portelenses vão celebrar a trajetória de Milton Nascimento.

O público poderá acompanhar os desfiles pela Globo, a partir das 21h55min.

Oscar e Carnaval

A Globo também preparou uma programação especial em razão do Oscar, que ocorre no domingo com Ainda Estou Aqui concorrendo em três categorias (melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz).

O público do Rio de Janeiro assistirá aos desfiles das escolas de samba. Para o restante do Brasil será transmitida a cerimônia da maior premiação do cinema, a partir das 21h55min - mas quem preferir acompanhar os desfiles ao vivo acessar o sinal da TV Globo no Globoplay.

Ordem dos desfiles

Grupo Especial de São Paulo

Sexta-feira (28)

Colorado do Brás (23h)

Barroca Zona Sul (0h5min)

Dragões da Real (1h10min)

Mancha Verde (2h15min)

Acadêmicos do Tatuapé (3h20min)

Rosas de Ouro (4h25min)

Camisa Verde e Branco (5h30min)

Sábado (1º)

Águia de Ouro (22h30min)

Império de Casa Verde (23h35min)

Mocidade Alegre (0h40min)

Gaviões da Fiel (1h45min)

Acadêmicos do Tucuruvi (2h50min)

Estrela do Terceiro Milênio (3h55min)

Vai-Vai (5h)

Grupo Especial do Rio de Janeiro

Domingo (2)

Unidos de Padre Miguel (22h)

Imperatriz Leopoldinense (entre 23h30 e 23h40)

Viradouro (entre 0h50min e 1h10min)

Mangueira (Entre 2h e 2h20min)

Segunda-feira (3)

Unidos da Tijuca (22h)

Beija-Flor (entre 23h30min e 23h40min)

Salgueiro (entre 0h50min e 1h10min)

Vila Isabel (entre 2h10min e 2h40min)

Terça-feira (4)