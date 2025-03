Vinícius vence a prova do anjo no "BBB 25" e vai indicar um ao paredão

Disputada na tarde deste sábado (5), a sétima prova do anjo do Big Brother Brasil 25 foi vencida por Vinícius . O brother poderá indicar uma pessoa da dupla de monstros para o paredão e imunizar um outro participante.

O vencedor da prova do anjo escolheu Maike Nascimento e Vilma para o castigo do monstro. Os castigados, desta vez, não irão para a xepa. No entanto, Vinícius irá indicar um dos dois para o paredão no domingo (2), além de imunizar um outro participante.