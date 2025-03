Lilia Cabral é Maristela em "Garota do Momento". Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

Garota do Momento promete entregar emoção aos telespectadores nesta sexta-feira (28). A chegada de Cássio Cavalcanti (Daniel Rangel) e uma possível disputa com Beto (Pedro Novaes) pelo amor de Beatriz (Duda Santos) segue agitando o folhetim de Alessandra Poggi.

Além do resumo da trama do horário das 18h30min da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá em Mania de Você, Volta por Cima e mais do universo das novelas.

Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Clarice convida a todos para um jantar em sua casa. Clarice sente dores de cabeça. Clarice tem uma nova lembrança. Maristela teme que a senha de seu cofre tenha sido descoberta. Marlene presenteia Raimundo. Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz. Beatriz não gosta de ficar sozinha com Cássio. Juliano pede que Basílio resgate o broche de Maristela. Uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena. Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa.

Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle. Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Marco descobre uma pista sobre sua mãe. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.

Mania de Você - RBS TV, 21h15min

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.

Força de Mulher - Record, 21h

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Lavínia e Flora ficam preocupadas com a situação da flor e saem da caverna. Os funcionários se reúnem na diretoria e descobrem que César trocou a ficha e diagnóstico de Anna pela de um cachorro.