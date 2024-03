Alma Gêmea (2005) é a novela escolhida pela Globo para substituir Paraíso Tropical (2007) no Vale a Pena Ver de Novo. A trama de Walcyr Carrasco deve estrear no próximo trimestre. Será a segunda reprise do folhetim protagonizado por Priscila Fantin, a Serena, e Eduardo Moscovis, o Rafael, na emissora. Anteriormente, foi ao ar em 2009.