“Dia de empreguete, véspera de madame”. É com essa frase que as domésticas Maria Aparecida (Isabelle Drummond), Maria da Penha (Taís Araujo) e Maria do Rosário (Leandra Leal) fazem um pacto na delegacia em que se conhecem para, unidas, melhorarem de vida. Cansadas das dificuldades da vida e da profissão, cheias de sonhos e muito talentosas, do dia para a noite viram um sucesso musical na internet e passam a ter que lidar com os bônus e ônus provocados pela fama, além dos dramas já existentes em suas vidas pessoais. Cheias de Charme, novela de sucesso em 2012, volta à telinha da Globo no dia 11 de março na Edição Especial, substituindo Mulheres de Areia (1993) nas tardes da emissora.