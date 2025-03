Sister fez 862.000 pontos. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Vitória Strada venceu a prova do líder do Big Brother Brasil 25 nesta quinta-feira (27). Com agilidade, ela foi o maior pontuadora entre todos os participantes.

Agora, terá a missão de indicar cinco participantes para a mira do paredão no programa desta sexta-feira (28). No domingo (2), também indicará um jogador para a berlinda. Além disso, terá direito a uma festa temática.

Como companheiros no vip, ela escolheu o Thamiris e Diego Hypólito. Vinicius também recebeu a pulseira por ter finalizado a dinâmica do quarto do desafio.

Como foi a prova do líder do "BBB 25"?

Todos, exceto Maike e Vilma — que foram vetados por Vinícius — participaram da dinâmica. A prova exigiu atenção, concentração e agilidade dos brothers e sisters e consistia em juntar o maior número de pontos.

O jogador precisava caminhar na esteira com botões à frente — que correspondiam a celulares gigantes. Na tela desses celulares era mostrado um produto por vez. Cada vez que um produto aparecia no celular, o jogador precisava apertar o botão correspondente.

A gaúcha Vitória Strada foi consagrada a nova líder com 862.000 pontos. Quem ficou atrás foi João Gabriel com 860.000 pontos.

Como será a dinâmica da semana

Na sexta-feira (28), tem a disputa pelo poder curinga e quem arrematá-lo, com as estalecas, vai poder roubar o voto de uma pessoa e ficar com dois votos para si.

No sábado (1º), acontece a prova do anjo que, nesta semana, também indicará uma pessoa para o paredão. No domingo (2), tem votação aberta da casa e a formação do paredão triplo, com prova bate-volta.