Última temporada de "The Handmaid's Tale": confira o trailer, a data de estreia e onde assistir

A estreia da sexta e última temporada de The Handmaid's Tale , ou O Conto da Aia , em português, está cada vez mais próxima. Nesta quarta-feira (19), a Hulu, produtora da série, divulgou o trailer final.

Os três primeiros episódios vão ao ar no Brasil em 9 de abril , um dia após a estreia nos Estados Unidos. Depois, os capítulos seguintes serão divulgados semanalmente até 27 de maio.

Onde assistir a The Handmaid's Tale

A temporada contará com dez episódios, disponíveis no país no streaming Paramount+.