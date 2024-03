O Conto da Aia acumulou uma legião de fãs desde o seu lançamento, em 2017. A produção do canal Hulu é baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, publicado em 1985. Com Elizabeth Moss no papel de June Osborne, uma mulher fértil forçada a ser a concubina da família de um oficial, a série mostra a vida na República de Gilead. A sociedade patriarcal é o pano de fundo para reflexões sobre uma nova onda de conservadorismo na política e na sociedade.