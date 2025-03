4-4-2 ou 4-2-3-1? Dorival Júnior prepara nova estratégia e variações para surpreender a Argentina

Treinador deverá promover mudanças no esquema tático. NELSON ALMEIDA / AFP

Uma Seleção Brasileira imprevisível. Esta é a ideia do técnico Dorival Júnior para o clássico desta terça-feira (25), contra a Argentina, às 21h, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com o lateral Wesley e o atacante Matheus Cunha como novidades, o treinador planeja variar o esquema tático durante a partida e prepara um ataque de mobilidade, com o jogador do Wolverhampton-ING alternando o posicionamento com Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo ao longo do jogo.

— O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, ora como segundo atacante, ora como um meia-atacante. Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo, mas espero que tenhamos um jogo que flua com mais naturalidade — disse o treinador.

A declaração indica que o Brasil deva começar no tradicional 4-4-2, com Raphinha sendo meia-esquerda. Desta forma, Matheus Cunha iniciaria como meia-atacante pela direita, com Vinícius Júnior e Rodrygo compondo a dupla de ataque, porém com ampla liberdade de movimentação entre os três últimos.

Entrada de lateral para interferir no ataque

Já a outra alternativa seria um 4-2-3-1, com Raphinha centralizado, Rodrygo e Vinícius Júnior nas pontas e Matheus Cunha como centroavante. Porém, mais uma vez, com muita alternância de posicionamento entre as peças do ataque.

Já a entrada de Wesley na vaga de Vanderson tem como objetivo criar uma nova jogada de ataque pela ponta direita.

— O Wesley vem em um processo de evolução. Vanderson fez uma boa partida (contra a Colômbia), marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial. Mas espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo, com liberdade de movimento. A Argentina não tem um jogador fixo nessa posição. Então, pode ser um caminho — disse Dorival.

Meio time diferente

Em relação ao jogo contra a Colômbia, serão seis mudanças no total, uma vez que Alisson e Gerson foram cortados por questões médicas e Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães estão suspensos. Com isso, Bento, Murillo, André e Joelinton entram na equipe.