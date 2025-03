Documentário revela novas informações sobre a morte de Matthew Perry, de "Friends"; entenda

Ator faleceu por overdose de cetamina em outubro de 2023. Instagram@mattyperry4 / Reprodução

A morte do ator americano-canadense Matthew Perry, em outubro de 2023, aos 54 anos, chocou Hollywood e fãs da série Friends. Agora, uma nova série documental revelou diversos detalhes inéditos sobre as circunstâncias do falecimento do astro.

O documentário Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, disponível na Apple TV+, estreou em fevereiro na plataforma de streaming e investiga os últimos dias do ator. Além disso, também traz à tona uma rede de abusos envolvendo o uso da substância que causou sua morte: a cetamina.

Últimos dias de Matthew Perry

A produção revela que Perry recebeu doses elevadas de cetamina nos três dias anteriores à sua morte, totalizando 27 aplicações. O relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos aponta que pelo menos três injeções foram administradas na manhã do dia em que ele faleceu.

O laudo toxicológico indicou que a overdose da substância levou o ator a se afogar em sua jacuzzi. As batalhas de Perry contra o vício não eram desconhecidas, uma vez que o ator detalhou a luta contra drogas e álcool na autobiografia Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Apesar disso, a morte trouxe à tona uma extensa rede de fornecimento de cetamina que operava em Hollywood. Segundo as investigações, o ator teria gasto milhares de dólares nos meses anteriores comprando a substância.

Investigações

A descoberta da alta quantidade de cetamina no organismo de Perry levou a uma investigação da Polícia de Los Angeles. Em agosto de 2024, cinco pessoas foram presas, incluindo médicos e fornecedores ilegais da droga.

Entre os detidos estava Jasveen Sangham, conhecida como a “Rainha da Cetamina”, apontada como a principal fornecedora da substância em North Hollywood.

Dois médicos, Salvador Plasencia e Mark Chávez, também foram presos sob a acusação de administrar cetamina a Perry. O assistente do ator, Kenneth Iwamasa, e Erik Fleming, conhecido de Perry, também estão entre os acusados.

Três dos cinco acusados já se declararam culpados. A depender da sentença, podem enfrentar até 10 anos de prisão ou, em casos mais graves, pena perpétua.

Quem era Matthew Perry?

Ator ganhou fama pelo papel de Chandler, em Friends. Warner Bros. Television / Divulgação

Americano-canadense nascido em 1969, em Massachusetts, Perry ganhou fama mundial por seu papel em Friends, série que durou de 1994 a 2004.

A carreira, no entanto, passou por outros programas de televisão, como Ally McBeal (1997-2002) e Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007), e diversos filmes no cinema, como Meu Vizinho Mafioso (2000), com Bruce Willis, e E Agora, Meu Amor? (1997), com Salma Hayek.

Perry foi indicado ao Emmy algumas vezes, tanto pela performance em Friends quanto por aparições em West Wing: Nos Bastidores do Poder (1999-2006) e pelo filme para a televisão A História de Ron Clark (2006).

Onde assistir a Matthew Perry: A Hollywood Tragedy