Jennifer Aniston fez uma homenagem a Matthew Perry nesta segunda-feira (28), dia em que completa um ano da morte do ator que interpretou Chandler em Friends. No Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos com uma mensagem simples: um ano (e emojis de coração partido). Nos registros, há imagens dos bastidores da série e um clique de uma sessão de fotos.