Matthew Perry pediu "dose grande" de cetamina antes de morrer, afirma assistente pessoal preso

Kenneth Iwamasa confessou que aplicou injeções do fármaco no ator. Substância é um anestésico também usado no tratamento de depressão e ansiedade e foi responsável pelo óbito do artista

16/08/2024 - 15h00min