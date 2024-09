Não tem discussão: Friends é um fenômeno. A série, que teve o seu primeiro episódio exibido nos Estados Unidos em 22 de setembro de 1994, foi conquistando, nos 10 anos em que ficou no ar — o seu final foi em 6 de maio de 2004 —, uma legião de fãs. E eles nunca abandonaram o programa, além de novos irem surgindo com o passar do tempo.