Bateau Mouche: minissérie sobre naufrágio do "Titanic brasileiro" já está disponível; saiba como assistir

Minissérie de três episódios mostra depoimentos de envolvidos no acidente.

Já está disponível na HBO e no serviço de streaming Max , o primeiro episódio de Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça . A minissérie documental de três episódios relembra uma das maiores tragédias marítimas do Brasil.

O acidente em questão ocorreu em 31 de dezembro de 1988, quando o barco turístico Bateau Mouche IV afundou próximo ao Pão de Açúcar , no Rio de Janeiro, deixando 55 mortos.

Na produção do jornalista Guto Barra e da diretora Tatiana Issa, são mostrados depoimentos de sobreviventes, familiares das vítimas e especialistas, além de reconstruções do momento do acidente.