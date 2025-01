Charles Dolan, fundador da HBO e pioneiro da TV a cabo, morre aos 98 anos

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado pai e patriarca, Charles Dolan, o visionário fundador da HBO e da Cablevision ”, declarou a família em nota oficial.

História de Charles Dolan

Mas foi na década de 1960 que Dolan deu seu grande salto ao criar a Manhattan Cable Television , conectando a metade sul de Manhattan com redes de TV a cabo.

Com a HBO, ele lançou o primeiro canal "premium" a oferecer programação exclusiva para assinantes , e fundou a Cablevision em 1973. Em 1984, criou o American Movie Classics (AMC) e, dois anos depois, o News 12, o primeiro canal de notícias locais 24 horas do país.

A Cablevision começou com apenas 1,5 mil clientes. Décadas depois, em 2015, a empresa foi vendida para a Altice, gigante europeia de mídia, por US$ 17,7 bilhões (cerca de R$ 110 bilhões). O negócio incluiu o Newsday, jornal de Long Island, e as estações de cabo News 12, focadas em notícias locais.