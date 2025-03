Pedro Severino, do Bragantino, deixa UTI e respira de forma espontânea

Pedro Severino é da base do Bragantino. Instagram @pedrao_05 / Reprodução

O jogador Pedro Severino, 19 anos, das categorias de base do Bragantino, deixou a UTI do Hospital Unimed de Ribeirão Preto e foi transferido, na segunda-feira (24), para o quarto. O atleta se envolveu em um acidente de carro no início de março e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência.

De acordo com o boletim médico, divulgado na noite de segunda, Pedro Severino "respira de forma espontânea", sem a necessidade de uso de ventilação mecânica. O quadro do jogador é estável. No entanto, o quadro neurológico ainda inspira cuidados.

O hospital de Americana chegou a abrir o processo para confirmar morte encefálica do jogador, logo após o acidente, mas o protocolo foi interrompido depois do jovem ter uma crise de tosse.

Para que seja confirmada a morte encefálica são necessários dois passos. O exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo; e o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares.

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro."

Além de Severino, Pedro Castro, de 18, também da base do Bragantino, estava no acidente, que ocorreu no dia 4 de março, na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.