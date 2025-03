Pedro Severino, jogador das categorias de base do Bragantino.

Pedro Severino, jogador das categorias de base do Bragantino internado após acidente de carro na Rodovia Anhanguera, foi transferido, nesta quinta-feira (6), do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para a Unimed de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele ainda apresenta quadro gravíssimo, porém estável.