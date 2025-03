Rússia diz que acordo com EUA entrará em vigor quando sanções às exportações agrícolas forem suspensas

Os acordos anunciados pelos Estados Unidos sobre uma trégua no Mar Negro entre Ucrânia e Rússia só entrarão em vigor quando as restrições ocidentais ao comércio de grãos e fertilizantes russos forem suspensas, alertou a Rússia nesta terça-feira (25).

Moscou e Washington chegaram a um acordo sobre "a garantia de segurança da navegação do Mar Negro, o não uso da força e a prevenção do uso de navios comerciais com fins militares", segundo um comunicado emitido pelo Kremlin, um dia depois dos diálogos russo-americanos na Arábia Saudita.

No entanto, o Kremlin ressaltou que esses acordos, anunciados inicialmente pela Casa Branca, entrarão em vigor apenas "depois" que forem levantadas as numerosas sanções, em particular as impostas ao seu grande banco agrícola Rosselkhozbank, a alguns "produtores e exportadores de alimentos (...) e fertilizantes", bem como aquelas direcionadas às "empresas que asseguram os carregamentos".