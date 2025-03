Gracyanne Barbosa teve uma trajetória marcada por polêmicas no "BBB 25". Manoella Mello / Globo / Divulgação

O sonho acabou para Gracyanne Barbosa. A influenciadora fitness foi eliminada do BBB 25 na noite da última terça-feira (18), com 51,38% dos votos, após uma trajetória marcada por polêmicas.

Gracyanne ingressou no reality junto da irmã, Giovanna, que acabou permanecendo pouco tempo na casa mais vigiada do Brasil. As duas enfrentaram o terceiro paredão da atração, responsável por colocar fim à dinâmica das duplas.

A berlinda levou o público a escolher somente um integrante do dueto para eliminar. Já o outro membro seria beneficiado pela estadia em um quarto secreto, podendo assistir ao que acontecia no reality durante dois dias, para depois retornar com imunidade.

Giovanna foi eliminada, enquanto Gracyanne foi a escolhida do público para ir ao quarto secreto. Ao voltar para a casa, a musa fitness tretou com Diogo Almeida e defendeu posicionamentos claros em relação ao jogo.

A atuação foi celebrada pelos fãs do reality, que tinham Gracyanne como uma das favoritas ao prêmio milionário. Contudo, com o passar das semanas, a influenciadora acabou mergulhando em um mar de incoerências. Assim, perdeu totalmente a simpatia do público.

Ao sair pela porta da casa mais vigiada do Brasil na noite de terça, Gracyanne deixou para trás um enredo controverso e recheado de polêmicas — e algumas curiosidades. Abaixo, relembre o que marcou a trajetória da musa fitness no BBB.

Ovos, muitos ovos

Tão logo Gracyanne Barbosa ingressou no reality show, uma dúvida mortal se instaurou entre o público: como ela irá sobreviver na xepa? Isso porque a alimentação da musa fitness é um evento à parte, com direito a suplementações diversas e uma grande quantidade de proteínas, às quais ela não teria acesso no BBB.

Gracyanne revelou que consome, em média, 40 ovos por dia. A rotina alimentar da sister chamou tanta atenção que páginas na internet passaram a contar quantos ovos ela estava consumindo, e a edição do programa também entrou na brincadeira, lançando um "ovômetro".

Para bater a meta de proteína, a influenciadora contou com o apoio de alguns colegas de confinamento, que abriram mão de seus ovos em prol dela. Ainda assim, o consumo permaneceu bem abaixo das 40 unidades diárias.

Contudo, Gracyanne não "surtou" por causa da mudança drástica de alimentação. Os espectadores e os demais confinados temiam que a escassez de comida acabasse por afetar o psicológico da sister, mas ela sempre garantiu que não estava sofrendo tanto assim — segundo a musa fitness, difícil mesmo era lidar com a abstinência sexual.

Roubo de comida

Apesar de não ter surtado por causa dos ovos, a maior polêmica da passagem de Gracyanne pelo BBB 25 tem, sim, relação com a alimentação. No decorrer do reality, a sister passou a esconder alimentos que, de acordo com a divisão dos insumos, pertenciam a outros participantes.

A prática veio à tona quando Renata foi para a vitrine do Seu Fifi. O público informou à cearense que Gracyanne era a responsável pelos "roubos" de comida — um mistério que vinha mobilizando os brothers e sisters havia algumas semanas.

Renata não revelou a identidade de Gracyanne, mas disse, durante um programa ao vivo, que sabia quem era o "ladrão". A musa fitness ficou desconcertada com o comentário e confessou aos colegas que era a responsável pelo delito.

Passado de dificuldades

O elenco ficou surpreso com a revelação, mas acolheu o sentimento da influenciadora. Isso porque Gracyanne revelou traumas passados que teriam influenciado a atitude controversa tomada por ela.

Segundo a musa fitness, a escassez de alimentos no reality fez com que ela lembrasse de um período de sua vida no qual passou fome. Devido ao trauma, Gracyanne passou a esconder comida, motivada pelo medo de reviver a experiência da fome.

Expondo detalhes de sua história de vida que nunca haviam ido a público, Gracyanne revelou que já morou na rua e chegou a comer comida do lixo.

Ainda assim, a influenciadora reconheceu o erro de pegar alimentos que não lhe pertenciam.

Elogios a Belo

Outras revelações feitas por Gracyanne dizem respeito ao cantor Belo, com quem manteve um relacionamento de 16 anos. Ela teceu inúmeros elogios ao ex-companheiro enquanto esteve no reality. A rasgação de seda acabou surpreendendo o público, dado o término conturbado que os dois tiveram.

Contudo, aos colegas de confinamento, Gracyanne garantiu que ela e o cantor ainda se amam, mas optaram por seguir somente como amigos.

A influenciadora também disse que era "tratada como uma rainha" pelo pagodeiro e chegou a comparar as atitudes de Belo com as de Diogo Almeida, a quem definiu como "um homem de merd*".

Não satisfeita em elogiar a personalidade do ex, Gracyanne também teceu comentários elogiosos a respeito do desempenho sexual do artista — mencionando, ainda, o tamanho do "talento" dele.

Falsidade com Diego Hypólito

Gracyanne falou muito bem de Belo, mas não fez o mesmo com Diego Hypólito. A influenciadora e o ginasta eram amigos desde antes do reality, porém, a relação não sobreviveu ao BBB.

A maior parte da culpa pelo fim da amizade é de Gracyanne. Apesar da intimidade que tinha com Diego, a sister hesitava em conversar com ele a respeito de atitudes das quais discordava. Em vez de agir de forma sincera, Gracyanne preferia falar do amigo pelas costas, o que pegou bastante mal perante o público.

A falsidade com Diego, que figura entre os queridinhos dos espectadores, foi a principal motivação para a eliminação da influenciadora. Ela até admitiu que errou com o amigo, mas os fãs do reality não perdoaram.