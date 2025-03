Guilherme é o novo líder do "BBB 25"

Guilherme fez a final da prova com a sogra, Vilma. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Guilherme venceu a prova do líder do Big Brother Brasil 25 nesta quinta-feira (13). O jogo demandou habilidade dos participantes para estimar os preços de uma lista de produtos.

A cada rodada, quem mais se aproximasse do valor real podia eliminar jogadores, até que apenas sobrasse o novo líder.

Ao final, Guilherme disputou a liderança com a sogra e levou a melhor.

Ele escolheu Vilma, Daniele Hypolito e Aline para o vip. O restante da casa foi para a xepa.

Como foi a prova do líder do BBB 25?

Os participantes tiveram que tentar adivinhar os preços de produtos. A cada rodada, um carrinho com produtos foi exibido na tela. Os brothers e sisters tinham que arriscar qual era valor total em reais.

O jogador que acertasse com exatidão ou mais se aproximasse do valor correto, vencia a rodada e podia eliminar um jogador entre os três últimos colocados. As rodadas continuaram até que restasse apenas um participante.

Primeira rodada: Eva eliminou Diego Hypolito;

Eva eliminou Diego Hypolito; Segunda rodada: Daniele Hypolito eliminou Maike;

Daniele Hypolito eliminou Maike; Terceira rodada: Guilherme eliminou João Pedro;

Guilherme eliminou João Pedro; Quarta rodada: Vinicius eliminou João Gabriel;

Vinicius eliminou João Gabriel; Quinta rodada: Vitória Strada eliminou Aline;

Vitória Strada eliminou Aline; Sexta rodada: Vinicius eliminou Eva;

Vinicius eliminou Eva; Sétima rodada: Vinicius eliminou Vitória Strada;

Vinicius eliminou Vitória Strada; Oitava rodada: Guilherme eliminou Gracyanne Barbosa;

Guilherme eliminou Gracyanne Barbosa; Nova rodada: Delma eliminou Vilma;

Delma eliminou Vilma; 10° rodada: Vinicius eliminou Daniele Hypolito;

Vinicius eliminou Daniele Hypolito; 11° rodada: Guilherme eliminou Vinicius;

Guilherme eliminou Vinicius; 12° rodada: Guilherme eliminou Delma.

Retorno de Renata

No programa desta quinta-feira (13), Tadeu Schmidt anunciou que Renata voltará para a casa do BBB 25 na manhã desta sexta (14).

A sister deixou a casa mais vigiada do Brasil na manhã desta quinta-feira (13) e foi para um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi levada para uma espécie de casa de vidro. No local, ela pôde interagir com os visitantes e ter acesso a algumas informações externas.

Como será a dinâmica da semana

Guilherme é o líder da semana e colocará seis pessoas na mira para o paredão. Renata está imune após ter ido para a vitrine do seu Fifi.

Na sexta, um participante vai poder arrematar o poder curinga e ganhar o poder de tirar uma pessoa da prova bate-volta.

No sábado (15), acontece a prova do anjo, que imuniza outra pessoa. No domingo (16) é dia de formação de paredão triplo.

Como será a formação de paredão do BBB 25

Renata imunizada pela vitrine do Seu Fifi;

Uma pessoa imunizada pelo anjo;

Líder empareda uma pessoa;

Dois mais votados pela casa vão para a berlinda;

Contragolpe do indicado do líder entre os que sobraram na mira;

Poder curinga tira uma pessoa do bate-volta;

Dois participantes jogam a prova bate-volta e uma se salva;

Formação do paredão triplo.

Na terça-feira (18) o décimo primeiro jogador deixa a casa.