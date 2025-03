Jogador soma 108 gols em 228 jogos pelo Colorado. Carlos Macedo / Agencia RBS

Campeão da América pelo Inter, Leandro Damião jogará no futebol de várzea em 2025. Aos 35 anos, o atacante assinou contrato com o Blumenau Esporte Clube, de São Bernardo do Campo (SP).

Livre no mercado desde a saída do Coritiba, no meio do ano passado, Damião foi anunciado pelo time paulista nesta sexta-feira (14), com um vídeo publicado no Instagram.

Nele, aparecem lances da carreira do jogador, como o gol contra o Chivas, na final da Libertadores de 2010, o tento de bicicleta com a camisa colorada sobre o Flamengo, a lambreta pela Seleção Brasileira, entre outros.

Ainda entre o final de 2024 e início de 2025, um retorno de Damião ao Inter foi cogitado. No entanto, em janeiro, o conselho de gestão colorado vetou a volta do atacante.

Ao todo, Leandro Damião marcou 108 gols e distribuiu 30 assistências em 228 jogos pelo Inter. No Colorado, conquistou: Copa Libertadores da América de 2010; Campeonato Gaúcho de 2011, 2012 e 2013; Recopa Sul-Americana de 2011.

Além do Inter, Damião jogou por times como Santos, Cruzeiro, Real Betis-ESP, Flamengo, Kawasaki Frontale e Coritiba. Pela Seleção Brasileira foram 18 jogos. Ele soma 242 gols em sua carreira.

