Penúltimo treino do Inter indica qual time começará o Gre-Nal decisivo; confira a provável escalação

Enner Valencia é um dos jogadores que iniciou o clássico da semana passada. Ricardo Duarte / Inter

O Inter pretende repetir no Gre-Nal do próximo domingo (16) a mesma escalação que venceu o jogo de ida da final do Gauchão, na Arena. O indicativo foi dado no penúltimo treino, comandado na manhã desta sexta-feira (14), com portões fechados no CT Parque Gigante.

Desta forma, mesmo que tenha Rochet, Wesley e Borré recuperados de lesões, e com um tempo maior de preparação física, o técnico Roger Machado deve mantê-los no banco de reservas, apesar do tom misterioso adotado na entrevista coletiva concedida após a atividade.

— Eu vou precificar de acordo com o que eu imagino. Pode ser valorizando os resultados, a sequência imediata, valorizando os serviços que os jogadores prestaram, as questões físicas e talvez não desejar ter todos retornando sem estar nas melhores condições e deixá-los como alternativa. Pode ser pensando na estratégia de uma característica específica de um jogador que pode levar vantagem para este momento. Eu já decidi o que vai acontecer, mas vou me privar de passar para vocês só no dia do jogo — disse Roger.

Com a repetição da estratégia, a maior novidade será a presença de Thiago Maia entre os relacionados. Após negociação frustrada com o Santos, o volante foi reintegrado aos treinos nesta semana e ficará como alternativa para o segundo tempo.

O Colorado realiza um último treino na manhã deste sábado (15), antes de entrar em regime de concentração. Caso não ocorra nenhum imprevisto, a escalação terá: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia.

A vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio no primeiro duelo dá a vantagem ao Inter de até mesmo perder por um gol de diferença que, mesmo assim, erguerá a taça de campeão estadual. O Gre-Nal 446 está agendado para iniciar às 16h de domingo, no Beira-Rio.