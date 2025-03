Anthoni celebra título gaúcho do Inter, rasga elogios a Roger e fala em "responsabilidade de mudar a história"

Atleta de 23 anos foi revelado na base do clube. Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

Goleiro titular da campanha do título gaúcho do Inter em 2025, Anthoni concedeu entrevista para programa Sem Filtro, de Zero Hora, nesta segunda-feira (17), menos de 24 horas após a conquista.

Logo depois de acompanhar o vídeo especial produzido por ZH, que mostra os grandes momentos do Colorado no torneio, o goleiro disse:

— Eu comemoro, fico feliz por lembrar do início da trajetória do Roger, quando ele chegou e se apresentou. Acho que isso é fruto do trabalho da comissão dele e da entrega dos jogadores. É uma soma de fatores: ele, os atletas que estavam aqui, que carregavam já um peso das últimas eliminações, e também quem chegou soube vestir a camisa.

— O Roger sempre deixou muito claro para nós: a partir do momento que tu veste a camisa de um clube, carrega também a história, não é só o momento, não importa se tu não estava 10 ou cinco anos atrás. Se vestiu a camisa, carrega essa história junto contigo, a responsabilidade de mudar a história também — completou o goleiro, revelado na base do clube.

Vídeo de Zero Hora relembra campanha colorada

Ao longo da temporada, Anthoni deve voltar ao banco de reservas — como foi no ano passado — por conta da volta de Rochet, recuperado de lesão. O próximo compromisso do Inter é a estreia do Brasileirão, no dia 29, contra o Flamengo, no Maracanã.

— É incrível ver esse resultado hoje, esse título. Não tenho dúvidas, se a gente conseguir manter essa linha de trabalho com o pé no chão, a gente tem um ano muito legal para competir — completou o goleiro, projetando a temporada.

Confira na íntegra o programa Sem Filtro desta segunda-feira