Roger Machado despista sobre escalação para o Gre-Nal: "Não é uma decisão fácil"

Roger Machado concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Bruno Flores / Agência RBS

O Inter vive a expectativa por reconquistar o título do Gauchão. Após vencer o Grêmio na ida, por 2 a 0, o Colorado terá a vantagem no duelo decisivo, marcado para este domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

A respeito dos 11 escolhidos por Roger Machado para a finalíssima, há muitas dúvidas. O treinador concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (14) e abordou as decisões que tomará.

— Que bom que a gente tem todo mundo à disposição nesse momento para poder escolher. Mas vai ser um equilíbrio de vários elementos que vai me fazer decidir pelo retorno do Borré ou pela permanência do Enner, pelo retorno do Wesley ou pela permanência do Carbonero, pelo retorno do Rochet ou pela permanência do Anthoni — completou:

— Vai ser um equilíbrio de elementos (para escolher), tentando ser o mais justo possível com aqueles que têm serviços prestados e levando em consideração o momento do jogador. Não é uma decisão fácil.

Roger Machado também falou sobre o ambiente que envolve uma semana de Gre-Nal decisivo, e como aproveitar-se do clima de clássico.

— Semana de clássico é diferente, mas a gente busca, primeiro de tudo, ficar um pouco mais reservado, sem deixar de absorver o ambiente do clássico Gre-Nal. É diferente, movimentado de forma bem particular, e a gente tem de se deixar envolver com esse contexto cultural em torno da rivalidade — afirmou.

O técnico Roger busca seu primeiro título pelo Inter. Enquanto o Colorado tenta rever a taça depois de oito temporadas.