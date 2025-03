A diferença entre Inter e Grêmio é oceânica nesta final 

Chegou a hora de conhecer o grande campeão do Gauchão . Hoje, num Beira-Rio abarrotado, acontece o último e decisivo jogo do torneio. Mais um Gre-Nal na vida de todos nós, que vai apontar quem fica com o caneco da competição estadual.

Favoritão

A vitória de 2 a 0 no primeiro jogo, o fato de atuar na sua casa, com 50 mil pessoas empurrando, com um time muito qualificado no momento, entregam ao Colorado o rótulo de favoritão e a hora para comemorar o fim do longo jejum.