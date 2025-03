Entrosamento da linha defensiva é desafio do Grêmio para o Gre-Nal 446

Wagner Leonardo é o principal zagueiro do elenco. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Gustavo Quinteros tenta solucionar uma equação difícil no Grêmio. Em busca do entrosamento de sua linha de defensores, o técnico apontou dois caminhos para solucionar o problema.

Sem tempo para treinar e também sem ter a chance de repetir os jogadores até agora na temporada, será preciso encontrar soluções nas próximas 48 horas para o Gre-Nal 446.

O funcionamento da defesa é o que tira o sono de Quinteros e sua comissão técnica. Não bastassem os dois gols sofridos no Gre-Nal, quando a dificuldade da equipe em defender cruzamentos foi exposta, a atuação da última quarta-feira contra o Athletic só reforçou as dúvidas da capacidade do time em se proteger.

Levará mais tempo

Como Quinteros explicou após a classificação sobre o Athletic, que coloca o Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil, a solução para o problema levará mais algum tempo. E especificamente na parte de ajustes para o Gre-Nal, o treino deste sábado será a oportunidade para tentar ensaiar e corrigir o posicionamento do setor defensivo.

— Não tivemos tempo de trabalhar com a mesma defesa. Quem sabe de futebol, se dá conta. É difícil assim. Esperamos que com o passar dos jogos, possamos encontrar o funcionamento defensivo. É esse o problema do Grêmio. Nós tivemos quatro situações de gol. Inter teve quatro ou cinco. Eles fizeram dois gols e nós não convertemos. A diferença foi é que não estivemos sólidos na marcação a cruzamentos. Isso exige trabalho com os mesmos defensores — afirmou o técnico.

"Ressonância empática"

Em 13 jogos na temporada, Quinteros conseguiu repetir a dupla de defesa de uma partida para outra apenas uma vez. E mesmo assim, a linha defensiva não conseguiu permanecer junta. A repetição aconteceu entre os confrontos com o Juventude pelas semifinais do Gauchão. Mas após os 90 minutos do jogo de ida, Jemerson foi expulso no primeiro tempo da partida no Alfredo Jaconi.

— Para entrosar jogadores novos, e para que se acoplem de maneira eficaz ao grupo, é necessário trabalhar um conceito que se chama ressonância empática. Conceito que se aplica aos vínculos invisíveis entre jogadores que colaboram num determinado setor do campo e acabam desenvolvendo padrões neuromotores individuais que interagem e se acoplam a estrutura e dinâmica do time. É o famoso "jogar de memória", quando os jogadores possuem um nível de sinergia e conseguem antecipar o movimentos dos companheiros e gerar jogadas difíceis do adversário antecipar — opinou Renata Almada, comentarista e psicóloga esportiva.

Rendimento do setor

Mas além das questões de campo, Renata Almada também aponta que é necessário trabalhar em outras áreas com os jogadores para melhorar o rendimento coletivo do setor.

— É imprescindível trabalhar o elemento socioafetivo, um time que se dá bem e com boas relações interpessoais. Melhora o estabelecimento de comportamentos associativos em campo, facilita a sincronicidade durante o jogo e a antecipação intuitiva. Também deve ser trabalhado a comunicação assertiva motriz, que é a linguagem a partir do movimento dos jogadores dentro de campo. Isso se dá a partir de sessões de treinamento com tarefas que simulem situações de jogo real. E trabalhar a coesão do grupo, que todos estejam desejam e compartilhem os mesmos objetivos — avaliou.

Reavaliações

Após cumprir suspensão na partida de ida, Jemerson deve ser a novidade do setor para o Gre-Nal 446. A comissão técnica ainda aguarda a reavaliação dos laterais João Pedro e Lucas Esteves. Os dois ficaram no banco contra o Athletic. Caso a dupla não tenha condições, João Lucas e Luan Cândido serão as opções para o clássico.

A sequência da linha defensiva do Grêmio em 2025: