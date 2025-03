Preservados na Copa do Brasil, laterais titulares do Grêmio serão avaliados para o Gre-Nal

João Pedro sofreu lesão no tornozelo há um mês, contra o São Raimundo-RR. Lucas Uebel/Grêmio

As ausências de João Pedro e Lucas Esteves diante do Athletic-MG, pela Copa do Brasil, não deverão se estender à final do Gauchão. Para encarar o Gre-Nal do próximo domingo (16), no Beira-Rio, o Grêmio pretende contar com os dois laterais titulares.

Conforme revelou o técnico Gustavo Quinteros, ambos apresentaram problemas físicos após o último clássico, na Arena. Porém, conforme apurou a reportagem de Zero Hora, não foram diagnosticadas lesões e, por isso, ambos integraram a delegação que viajou ao interior de Minas Gerais.

Assim, os dois foram preservados, permanecendo no banco de reservas do Estádio Joaquim Portugal, pensando na decisão do Estadual. A dupla será observada durante os treinamentos no CT Luiz Carvalho e, caso o quadro clínico não piore, fica à disposição para enfrentar o Inter.

— Esteves não estava bem para jogar. Terminou o Gre-Nal e sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa. Então, eu tinha para escalar o Viery, que é marcador central, ou o Cândido. João Pedro terminou bem o Gre-Nal e arrasta um problema físico — explicou o treinador gremista.

O lateral-direito João Pedro sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo ainda contra o São Raimundo-RR, pela primeira fase da Copa do Brasil, há quase um mês. Ainda assim, esteve presente nas semifinais contra o Juventude e no duelo de ida da final, contra o Inter.

A outra questão médica que preocupa diz respeito a Braithwaite. Autor do primeiro gol tricolor em São João del Rei, o centroavante pediu para ser substituído logo no início da partida com dores na virilha. O dinamarquês será reavaliado e, se for vetado por lesão, será substituído por Arezo.

O Grêmio retorna a Porto Alegre no início da tarde desta quinta-feira (13) e realiza uma atividade leve no CT Luiz Carvalho. Depois, serão mais dois dias para definir a escalação que iniciará o Gre-Nal 446.

— Teremos uma viagem longa. É difícil, mas os jogadores estão comprometidos para reverter a situação. Esperamos que se recupere o Braithwaite, que teve um desconforto no adutor, e recuperar bem o João Pedro e todos os jogadores. Não teremos tempo para trabalhar. Tivemos este jogo no meio das finais. Assim, buscaremos no dia anterior à partida fazer um trabalho tático e mostrar vídeos para ir jogar o Gre-Nal da melhor maneira — completou Quinteros.