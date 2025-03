Trensurb terá operação especial para o Gre-Nal 446

Os intervalos entre viagens seguem as tabelas horárias regulares de domingo.

O clássico Gre-Nal que definirá o Gauchão de 2025 terá esquema especial da Trensurb. A empresa de transporte anunciou que os trens irão circular em toda a linha, entre as estações Mercado e Novo Hamburgo das 5h às 20h.

Das 20h às 23h, circulam apenas entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo, com o trajeto sendo completado, em ambos os sentidos, por serviço gratuito de ônibus no trecho Mercado/Farrapos.