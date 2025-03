Pelotas pode ficar sem nenhum time na elite do Gauchão pela primeira vez em 51 anos

Bento Freitas lotado no último Bra-Pel.

Brasil e Avenida irão definir neste sábado (15), a partir das 20h, em Pelotas , o último sobrevivente na elite do Gauchão e o segundo time rebaixado à Divisão de Acesso.

O cenário é favorável aos visitantes. No Bento Freitas, o time de Santa Cruz do Sul poderá perder por até dois gols de diferença que ficará na Série A.

Ao Xavante, a obrigação é vencer por pelo menos três gols de diferença para estar no Gauchão 2026. Contexto acentuado pelo rival Pelotas, que foi goleado pelo Avenida na penúltima rodada.

Se o desfecho for o pior para o Brasil , o resultado representará uma mancha negativa para o futebol pelotense.

Desde 1975 que a cidade das rivalidades mais intensas do Interior mantém pelo menos um representante na elite estadual. Além disso, nunca houve um clássico Bra-Pel pela Divisão de Acesso.

O cenário atual

Pelotas foi goleado pelo Avenida e terminou rebaixado com antecedência.

Rebaixado com a derrota para o Avenida no último domingo (8) , o Pelotas foi a primeira equipe a cair deste Gauchão. Portanto, estará na Divisão de Acesso em 2026, da qual havia saído em 2024.

Terceiro time profissional de Pelotas, o Grêmio Atlético Farroupilha está na Terceirona desde 2020. Na atual temporada, foi eliminado na fase de classificação. Apesar da melhor campanha, o Fantasma do Fragata foi punido no TJD-RS pela escalação irregular de jogadores.

Como foi o último Gauchão sem Pelotas

Vini Charopem marcou o gol da vitória do Brasil no último clássico.

Em 1974, mesmo garantido na Série A pelo desempenho do ano anterior, o Brasil precisou se licenciar do futebol profissional por estar "desprovido de receitas condizentes com seus gastos", conforme o livro Identidade Xavante (organizado pelo ex-presidente Cláudio Andrea).