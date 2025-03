Do que Avenida e Brasil de Pelotas precisam para não cair no Gauchão

Times empataram em 1 a 1 no primeiro turno do quadrangular. Pâmela Silva / Avenida/Divulgação

O último rebaixado do Gauchão 2025 será definido entre Avenida e Brasil de Pelotas. As equipes vão se enfrentar na última rodada do quadrangular do rebaixamento, no Bento Freitas, em confronto direto contra o descenso.

O Xavante perdeu para o São José no sábado (8) e ficou com cinco pontos. O Avenida, por outro lado, venceu o Pelotas por 4 a 1 neste domingo (9) e chegou aos oito pontos.

A goleada piorou o cenário para o rival local do Lobo, que agora precisa vencer o time de Santa Cruz do Sul por pelo menos três gols de diferença para se manter na elite do futebol gaúcho.

Situação dos outros adversários

O São José, com 10 pontos, está livre do perigo de rebaixamento, enquanto o Pelotas, com três, está rebaixado e disputará a Divisão de Acesso em 2026.

Mesmo assim, eles precisam se enfrentar pois o nono colocado no campeonato (líder do quadrangular do rebaixamento) poderá se classificar à Série D em 2026 caso Guarany de Bagé e São Luiz obtenham acesso.

O Zeca ainda pode ser ultrapassado pelo Avenida, que tem oito pontos. Os jogos restantes ainda terão datas e horários confirmadas pela FGF.

A tendência é de que as partidas sejam marcadas para o próximo sábado (15), em Pelotas.

Cenário da última rodada

Brasil x Avenida

Pelotas x São José

Avenida fica na Série A se...

Vencer o Brasil

Empatar com o Brasil

Perder por até dois gols de diferença (2x0, 3x1...)

Brasil fica na Série A se...