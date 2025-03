São José vence Brasil de Pelotas e garante a permanência no Gauchão

O São José não corre mais risco de rebaixamento no Gauchão. A permanência na elite foi confirmada neste sábado (8), ao vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 1 , no Estádio Passo D'Areia.

A manutenção da equipe da Zona Norte no Gauchão foi confirmada na base de muita emoção. Isso porque o Brasil de Pelotas saiu na frente com um gol de Alan Bald. Fábio Rampi, em uma cobrança de pênalti, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Douglas marcou o gol da vitória e do alívio da equipe do São José.