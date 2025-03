Com Thiago Maia, Inter inicia concentração para o Gre-Nal 

A chegada do Inter ao hotel de concentração para o Gre-Nal foi marcada pela tensão sobre Alan Patrick. O meia não chegou com os demais companheiros no ônibus da delegação na tarde deste sábado (15). Porém, perto das 19h, Alan Patrick chegou na concentração em um carro particular. Pela manhã, o jogador participou do último treino antes do clássico, realizado no CT Parque Gigante.