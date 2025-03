Pelotas vence o São José na despedida da equipe do Gauchão

Léo Ferraz marcou o primeiro gol da partida. Lucas Rhamon / EC Pelotas

O Pelotas fechou sua participação no Gauchão com uma vitória contra o São José na Boca do Lobo. O time pelotense fez 2 a 1 na equipe de Porto Alegre e chegou aos seis pontos no quadrangular do rebaixamento.

Os gols foram marcados por Léo Ferraz, no primeiro tempo, e Emerson, na etapa complementar. Giovane Gomez diminuiu.

Apesar do resultado positivo, o Pelotas jogará a Divisão de Acesso em 2026. O Lobo já tinha sido rebaixado na rodada anterior, com a derrota para o Avenida em Santa Cruz. O Zeca já havia garantido a permanência na elite gaúcha.

O placar foi aberto aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois de jogada pelo lado direito, Léo Ferraz se antecipou à defesa do São José e escorou para dentro do gol.

O Pelotas seguiu no ataque, mas esbarrava na falta de pontaria. Até os 44 da etapa final. Emerson recebeu pelo lado direito, entrou na área e bateu cruzado para fazer 2 a 0 para o Lobo.

Quando o juiz estava quase encerrando a partida, o São José teve um pênalti. Giovane Gomez assumiu a responsabilidade, mas parou no goleiro Jorge. No entanto, no rebate, completou para o gol aberto, diminuindo o placar.

Assista aos melhores momentos da partida: