Inter chega blindado para decidir o Gauchão

A entrevista de Roger Machado nesta sexta-feira (14) apenas confirmou que o vestiário do Inter está blindado para evitar qualquer clima de “já ganhou” por causa da vantagem obtida no duelo da Arena.

Tanto o treinador, quanto Paulo Paixão e D’Alessandro são figuras acostumadas com momentos decisivos .

Thiago Maia

Reintegrado ao elenco após não ter fechada a negociação com o Santos, Thiago Maia é um acréscimo importante no banco de reservas.

Mas não há motivos para tirar Bruno Henrique. Sobre a questão Borré ou Valência, Roger deixou em aberto. Mistério de Gre-Nal. Com certeza, ele vai adotar a meritocracia na hora de escolher os 11 que iniciam.

Até porque, na história do clássico, nunca vi um treinador confirmar a escalação tanto tempo antes de a bola rolar.

