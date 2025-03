Grêmio de Gustavo Quinteros já deveria entregar mais futebol

Amuzu teve boa atuação. Lucas Uebel / Gremio.net

Muito cedo, o Grêmio saiu perdendo para o Athletic pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feita (13). Mas conseguiu uma virada ainda na etapa inicial.

Primeiro, Braithwaite marcou. O dinamarquês pediu para sair sentindo algum desconforto físico. Preocupação para o Gre-Nal.

Depois, o Tricolor fez o 2 a 1 em um frangaço do goleiro Diego Vitor em chute sem pretensão de João Lucas. Ainda antes do intervalo, Luan Cândido foi expulso.

Cristaldo e Pavon pouco fizeram. Uma rotina. Os dois argentinos estão decepcionando.

Amuzu procurou com insistência a jogada ofensiva pela esquerda. O velocista foi a melhor notícia gremista. Mas o empate da equipe mineira saiu logo no início do segundo tempo com Fumaça.

E Torrão ainda perdeu uma chance com o gol escancarado. Quase no final, o gol de Arezo estava salvando o Tricolor do terror dos pênaltis. Porém, João Lucas, em uma falha bisonha, fez um gol contra.

Tudo se decidiu no drama dos pênaltis. Gabriel Grando salvou. Os gremistas tiveram 100% aproveitamento com oito acertos. De novo, o Grêmio passou sangrando. Mais sorte do que juízo.