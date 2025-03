Os três pontos de interrogação do Inter para o Gre-Nal

Na cabeça de Roger Machado, o Inter está escalado para o Gre-Nal decisivo do Gauchão do domingo (16) no Beira-Rio. Óbvio, que o mistério vai persistir em três pontos até o momento da divulgação da escalação. Faz parte do cenário do clássico.

No gol, Rochet está recuperado de lesão. Mas pergunto: será justo com Anthoni, que fez um ótimo campeonato tendo sofrido apenas cinco gols em onze partidas? É hora do goleiro formado na base finalizar a competição. Depois, quando a página do Brasileirão for aberta, é outra história. Tendo um titular de seleção uruguaia à disposição, é natural a retomada do lugar no time.