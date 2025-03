Grêmio não pode ir com as mesmas armas se quiser fazer o improvável no Beira-Rio

Amuzu entrou bem e tem condições de iniciar o clássico. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O gremista que não esteve cabisbaixo em algum momento desta semana, viveu errado. Seja depois da dura derrota no clássico na Arena ou após a classificação suada nos pênaltis pela Copa do Brasil.

Eu entendo. Foi uma semana complicada para quem é apaixonado pelas três cores. É horrível ver o Grêmio cambaleando, jogando pouco.

Mas se existe algo imprevisível é o futebol, e talvez por isso esse esporte seja tão apaixonante. É improvável voltarmos com o título do Beira-Rio no próximo domingo.

Pelo que os dois times estão jogando, a tendência é de que o rival vença novamente e seja campeão. Mas a história desse esporte não nos dá certeza de nada.

Feito histórico

Temos a oportunidade de fazer um feito histórico no domingo, revertendo uma boa vantagem construída pelo rival e levantando a taça na casa deles.

Está na nossa essência alcançar feitos improváveis, moldamos nosso caráter dessa forma. Quando o mundo desacredita do Grêmio, é quando ele mostra porque é chamado de imortal.

Não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, mas vamos acreditar até o fim. Joguem pela camiseta, pelo tamanho desse clube e pelos milhares de torcedores espalhados por todos os cantos do planeta. Pra cima deles!

Time para o clássico

Tenho minhas dúvidas se Quinteros vai manter o esquema tático utilizado na temporada para a grande final. Mas se mantiver, espero, do fundo do coração, que abandone a ideia de Pavon no time titular.

Amuzu entrou bem, mais uma vez, no meio da semana e creio que tenha condições físicas para iniciar o clássico. Para fazer o improvável, não podemos ir com as mesmas armas.