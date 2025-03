Grêmio tem obrigação de passar na Copa do Brasil

Quinteros deverá ir com time titular contra o Athletic. Lucas Uebel / Grêmio, divulgação

É dia de confirmar mais um passo no torneio em que somos especialistas: a Copa do Brasil. Sei que a nossa autoestima está baixa depois da pancada do Gre-Nal, no último final de semana. Mas como tenho falado, é hora de erguer a cabeça e focar no compromisso importante que temos diante do Athletic Club.

É obrigação do Grêmio avançar para a próxima fase. Penso que se jogarmos bem, com o que temos de melhor, ainda podemos juntar forças para tentar reverter o placar da final do próximo domingo, no Beira-Rio. Mas para hoje, ao que tudo indica, não devemos poupar ninguém.

Mudanças naturais irão acontecer, como a volta de Jemerson para a zaga. Talvez a saída de Pavón do time titular e uma modificação na dupla de volantes, nem que seja de posicionamento, já que Villasanti caiu um pouco de produção. O fato é que só se afasta clima ruim vencendo.

O Grêmio sabe que está devendo e precisa espantar de vez qualquer indício de crise. Estamos em início de temporada, com um time em formação e temos muito o que evoluir ainda. Mas é preciso ter os pés no chão, a cabeça no lugar e responder dentro das quatro linhas.

Quinteros de volta

O Grêmio conseguiu adiar com o TJD-RS o julgamento do técnico Gustavo Quinteros, expulso no segundo jogo da semifinal do Gauchão, contra o Juventude.

Com o adiamento, o treinador está provisoriamente liberado para comandar o time no próximo domingo, na final contra o Inter. Isto é, reforço fundamental na casamata! Vamos!