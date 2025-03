Braithwaite tem situação analisada pelo clube Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

As reavaliações físicas do Grêmio começaram visando o Gre-Nal, após a classificação na Copa do Brasil. O Tricolor deverá ter alterações na formação para a decisão do Gauchão, neste domingo (16), no Beira-Rio, contra o Inter. A principal pendência envolve a presença de Braithwaite, em virtude de desconforto muscular na virilha. No total, três setores devem passar por modificações.

Cuéllar, que desfalcou a equipe na derrota por 2 a 0, na Arena, no duelo de ida, teve participação no treino registrada pelo clube. Ele deverá estar apto até mesmo para jogar alguns minutos no enfrentamento deste final de semana. Com isso, a dúvida é entre ele e Camilo entre os titulares.

Os laterais preservados contra o Athletic, no empate em 3 a 3, João Pedro e Lucas Esteves também tiveram problemas médicos nos últimos dias. O ala direito tem desconforto no tornozelo esquerdo, mas participou das sessões fechadas e deve atuar. Já o lateral-esquerdo, que ficou no banco, relata questões musculares. A tendência é que fique à disposição.

Já o dinamarquês foi substituído na Copa do Brasil logo após empatar a partida com cerca de 15 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu dores na virilha e saiu por precaução.

Há otimismo pela experiência e importância do atleta, mas o clube compreende que é preciso acrescentar mistério antes do embate com o rival. Desta forma, qualquer atualização sobre a situação será analisada internamente para evitar dar pistas sobre as condições.

Outros dois preservados retomam espaço naturalmente: Tiago Volpi e Cristian Olivera. Logo, as trocas devem ser confirmadas em três setores: no gol, nas laterais e nas pontas.