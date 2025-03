Kannemann completou 34 anos nesta sexta-feira (14). Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O penúltimo treinamento do Grêmio antes do Gre-Nal 446 teve uma novidade: a presença de Walter Kannemann.

Depois de duas cirurgias no final de 2024, o zagueiro treinou com os companheiros nos gramados do CT Luiz Carvalho pela primeira vez na temporada. O defensor deve ficar à disposição nos próximos meses.

O atleta passou por uma artroscopia no quadril e por uma cirurgia no tornozelo. Os problemas não tinham correlação, mas os procedimentos foram realizados no mesmo momento para facilitar a recuperação.

Prazo para retornar

O prazo divulgado inicialmente para que o defensor voltasse a ser utilizado era de cinco meses, ou seja, no começo de abril.

A tendência é que, nos próximos dias, o jogador seja inserido em trabalhos coletivos para readquirir o ritmo até a volta.

O Tricolor projeta escalar Kannemann apenas em boas condições. O retorno em maio também não é descartado para conceder uma plena recuperação física e técnica.

O vínculo de Kannemann com o Grêmio vai até dezembro de 2025. O atleta, que completou 34 anos nesta sexta-feira, está no clube desde 2016.

Outras opções

Para a posição, o técnico Gustavo Quinteros tem à disposição Jemerson, Ely, Wagner Leonardo, Viery e Gustavo Martins.

Natã também é opção, mas deverá ser liberado até que um novo zagueiro que jogue pelo lado direito, seja contratado.