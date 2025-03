Com Amuzu, Grêmio prepara duas novas estratégias para surpreender o Inter no Gre-Nal 

Amuzu é opção para explorar as costas de Braian Aguirre. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O atacante Francis Amuzu deve ser a principal novidade do Grêmio, em relação ao último Gre-Nal, para o clássico de domingo (16), no Beira-Rio, pela final do Gauchão.

Com o belga no ataque, o técnico Gustavo Quinteros prepara duas novas estratégias para surpreender o Inter: a jogada em velocidade pela ponta esquerda e a bola aérea.

Contratado do Anderlecht, Amuzu tem a velocidade como ponto forte, algo diferente em relação a Pavon, Monsalve e Aravena, que vinham atuando na função e se destacam por outras virtudes.

Com isso, a intenção é de que o belga utilize a sua agilidade explorando as costas de Vitinho e Braian Aguirre, que atuam naquele setor pelo lado rival.

Bola aérea

Além disso, a bola aérea passa a ser agora uma importante arma tricolor. Amuzu vem se destacando em relação aos demais atacantes pelo alto número de cruzamentos certos para a área e de faltas sofridas no setor ofensivo. Com isso, especialmente se Braithwaite atuar, o cabeceio tende a ser uma aposta gremista para reverter a vantagem do rival.

O dinamarquês é, aliás, a principal dúvida do Grêmio. O atleta foi substituído no início da partida contra o Athletic-MG com um desconforto muscular, e a sua presença em campo é tratada como mistério. Apesar disso, há otimismo nos bastidores em relação à participação do atleta. Caso ele não possa atuar, Arezo será o titular.

Dúvida no meio

Porém, Camilo vem sendo elogiado pelas atuações e pela boa condição física e pode seguir no meio-campo.

Retornos

O goleiro Tiago Volpi, os laterais João Pedro e Lucas Esteves, o meia Monsalve e o atacante Cristian Olivera, que ficaram fora contra o Athletic-MG, devem retornar ao time no Gre-Nal.

O provável time do Grêmio tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo) e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; Braithwaite (Arezo).

O Gre-Nal de domingo (16) será disputado às 16h, no Beira-Rio. Para ser octacampeão gaúcho no tempo normal, o Tricolor precisa vencer por pelo menos três gols de diferença.

Uma vitória gremista por dois gols leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro placar dará o título ao Inter.