Braithwaite é substituído com dores e vira dúvida para o Gre-Nal 446

Dinamarquês sentiu um desconforto e deixou o gramado ainda no primeiro tempo.

Autor do gol de empate do Grêmio contra o Athletic (MG), aos 11 minutos da primeira etapa, o atacante Martin Braithwaite foi substituído quatro minutos depois. Segundo o repórter Geison Lisboa, o dinamarquês sentiu dores na região da virilha. Arezo entrou no lugar.