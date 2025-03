Após derrota no Gre-Nal, Grêmio identifica falta de "casca" no grupo e avalia reforços experientes

Grêmio sofreu dois gols ainda no primeiro tempo do Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

A falta de experiência do time atrapalhou o Grêmio na derrota por 2 a 0 no Gre-Nal deste sábado (8), na Arena. Ao menos, esse foi um diagnóstico feito pelo clube após a partida, válida pela primeira final do Gauchão. Conforme avaliação da comissão técnica e da direção, por conta especialmente da juventude do elenco, a equipe sentiu emocionalmente o primeiro gol colorado e, abatida, não conseguiu reagir.

Após o jogo, o presidente Alberto Guerra falou abertamente sobre o tema e admitiu que a pouca idade da maioria dos atletas pode ter atrapalhado o Tricolor frente à maior experiência dos jogadores colorados.

— A idade média do nosso time é muito baixa. Apesar de querermos muito o resultado imediato e o título do Gauchão, a gente pensa também em um Grêmio para o ano que vem e para os próximos anos. E talvez essa seja uma grande diferença das duas equipes. Talvez falte (ao Grêmio) um pouco de casca para alguns jogadores. Talvez falte alguém que possa chamar o jogo para si e dar uma certa tranquilidade. Mas não falta trabalho —disse Guerra.

O presidente inclusive deixou a porta aberta para a contratação de reforços mais experientes, ou "cascudos", como se diz usualmente no jargão no futebol.

— Fizemos um esforço muito grande para entregar muitas contratações solicitadas pela comissão técnica. Mas a gente fez a opção por jogadores mais jovens, com possibilidade de revenda futura e de saber onde a gente vai investir o escasso recurso do Grêmio. Mas não dissemos que fechamos as contratações. Existe ainda a possibilidade de trazer (reforços). A gente vem falando em outras peças e está sempre avaliando contratações. Não terminou aqui — completou.

Guerra elogiou ainda o trabalho da comissão técnica e do departamento de futebol e demonstrou confiança de que o grupo que vem sendo montado em 2025 dará resposta.

— Temos que seguir trabalhando porque a gente sabe que, se continuarmos assim, ali na frente a gente vai colher os resultados —finalizou.