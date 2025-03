Quinteros promete foco total do Grêmio no Gre-Nal: "Os jogadores estão comprometidos"

Treinador justificou desempenho e projetou o clássico contra o Inter. Geison Lisboa / Agência RBS

Após a classificação na Copa do Brasil, o Grêmio volta seus olhos para a grande decisão do Gauchão. O Tricolor terá que reverter o 2 a 0 sofrido contra o Inter na casa do adversário. No próximo sábado, o Gre-Nal 446 selará o campeão gaúcho de 2025.

Como estava suspenso na primeira partida, a coletiva depois do jogo contra o Athletic-MG foi a primeira vez que o técnico Gustavo Quinteros falou sobre a desvantagem.

— Os jogadores estão comprometidos para reverter a situação. Confio que meus jogadores vão jogar bem. Buscaremos fazer um dia antes um trabalho tático para jogar o Gre-Nal da melhor maneira.

Na coletiva, o boliviano também falou sobre a recuperação de alguns atletas para o jogo de domingo. Braithwaite deixou o gramado em São João del Rei ainda no primeiro tempo, com um problema no adutor.

— Esperamos que Braithwaite se recupere e precisamos recuperar bem todos os jogadores. Não temos tempo para trabalhar. No Inter, jogam há um ano todos juntos. Nós, todos os jogos, mudamos. Lesão, contratações, expulsões. Não temos tempo de trabalhar com todos — argumentou.