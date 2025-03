Os dilemas para Roger escolher os 11 titulares do Inter na semana de estreia no Brasileirão

Roger Machado terá de resolver alguns dilemas para montar o time que estreia no Brasileirão no sábado, às 21h, no Maracanã, contra o Flamengo.

O técnico já sabe que terá um desfalque na zaga, mas com alguns retornos. Jogadores que deram boa resposta no Gauchão podem ganhar vaga na equipe na primeira rodada da competição nacional.

A única má notícia do período é Victor Gabriel. O zagueiro teve uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e está fora das partidas iniciais do Brasileirão e da Libertadores.

Juninho ou Rogel?

A dúvida do treinador reside em colocar Rogel, que já está no grupo há mais tempo, mas que exige uma mudança de lado de Vitão, que teria de ir para a esquerda, ou promover a estreia de Juninho, que veio do Midtjylland-DIN.

O ex-zagueiro do Bahia tem a seu favor o fato de ser canhoto, assim como Victor Gabriel, o que permite que Vitão permaneça na direita.

Dupla de volantes

Na dupla de volantes, a única interrogação é pela sequência. Depois do jogo de sábado (29), o Inter terá novo compromisso na quinta-feira (3), a estreia na Libertadores diante do Bahia, em Salvador.

Fernando e Bruno Henrique têm mais de 35 anos, o que pode atrapalhar entrar em campo em partidas consecutivas. Pode aparecer Thiago Maia, reintegrado ao grupo após a negociação frustrada com o Santos.

Mistério nas pontas

Nas duas pontas, mais mistério. Mas daí são aquelas dúvidas que todo treinador gostaria de ter.

Vitinho e Carbonero acabaram o Gauchão em alta, o colombiano, inclusive, está a serviço de sua seleção nas Eliminatórias.

Mas a alternativa é Wesley, um dos melhores jogadores do time. Roger optou por não mexer na equipe na final do Gauchão e repetiu as escalações nos dois Gre-Nais decisivos.

Agora, porém, com o começo de outra competição, o treinador poderia devolver o antigo titular.

Centroavante

É o mesmo caso do centroavante. O Gauchão terminou com Valencia em alta, marcando o gol do título, em uma cobrança de falta de vinheta.

Além disso, marcou os dois gols da vitória do Equador sobre a Venezuela pelas Eliminatórias.

Mas Borré costumava ser o titular e só saiu do time por lesão. Voltou nas decisões do Estadual, em ambas como reserva. Certamente os dois vão jogar, resta ver quem vai estar no apito inicial.

Rochet ou Anthoni?

Por fim, há o goleiro. Rochet ficou todo o Gauchão lesionado. Só apareceu, e no banco, nas duas últimas partidas.

Porém, convocado pelo Uruguai, foi titular nas Eliminatórias e teve partida elogiada contra a Argentina, apesar da derrota. Mais experiente e dono da posição, ele deve retomar a posição que foi ocupada por Anthoni.

De segunda a sábado, Roger terá alguns dias para fazer esses ajustes.