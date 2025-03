Inter vence o Fluminense pelo Brasileirão sub-20, apesar de cometer dois pênaltis

Dois jogos, duas vitórias. Este é o desempenho do Inter na arrancada do Brasileirão sub-20 . Na tarde desta quarta-feira (19), o time colorado venceu o Fluminense por 3 a 1 , na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Com o resultado, os colorados mantiveram os 100% de aproveitamento . Na estreia, os três pontos vieram fora de casa no 2 a 1 sobre o Atlético-GO.

Os gols do Inter foram marcados por Allex, logo no primeiro minuto da partida e Marlon Ian, aos 22 minutos do primeiro tempo.