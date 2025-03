Sotaque estrangeiro em campo: número de jogadores nascidos fora do país cresceu 11% neste Brasileirão

Cristian Olivera é um dos 11 estrangeiros do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Se retomamos a maioria de técnicos brasileiros à beira do campo, seguimos assistindo, ano após ano, o crescimento no número de jogadores nascidos fora do país nas escalações dos 20 participantes do Brasileirão.

Em 2024, a competição começou com um recorde de 124 estrangeiros. Nesta temporada, são mais 13 nomes na lista, totalizando 137 atletas. Um número 11% superior ao do ano passado.

Times com mais estrangeiros

Payet, francês, joga no Vasco. Leandro Amorim / CR Vasco da Gama/Divulgação

Grêmio e Vasco, com 11 estrangeiros cada, são as equipes que mais contam com jogadores de fora do Brasil:

Grêmio — três argentinos, dois uruguaios, dois colombianos, um dinamarquês, um belga, um paraguaio e um chileno.

— três argentinos, dois uruguaios, dois colombianos, um dinamarquês, um belga, um paraguaio e um chileno. Vasco — quatro argentinos, dois uruguaios, um francês, um suíço, um chileno, um português e um angolano.

Na sequência de gremistas e vascaínos, aparecem Corinthians, Fluminense e Fortaleza, todos com 10 estrangeiros.

Exceção à regra

Mirassol jogará o Brasileirão pela primeira vez na história. Marcos Freitas / Agência Mirassol

Só uma equipe, entre todos os participantes do Brasileirão, não tem um único jogador estrangeiro registrado na CBF: o Mirassol, do interior de São Paulo, que pela primeira vez disputará a Série A.

Ranking de jogadores estrangeiros

Com 11

Grêmio e Vasco

10

Corinthians, Fluminense e Fortaleza

9

Inter

Mercado, Rochet e Valencia são alguns dos estrangeiros do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

8

Flamengo, Palmeiras e Sport

7

Atlético-MG, Bragantino e São Paulo

6

Cruzeiro e Santos

5

Bahia, Botafogo e Ceará

Batalla, Giraldo e Wilker Ángel são os estrangeiros do Juventude. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

3 Juventude

1 Vitória

0 Mirassol

Sul-americanos

Argentino Vegetti vai para o seu terceiro Brasileirão pelo Vasco. Dikran Sahagian / Vasco

Dos nove países da América do Sul, além do Brasil, apenas a Bolívia não tem nenhum jogador registrado no Brasileirão.

São 121 sul-americanos inscritos com ampla liderança dos argentinos.

Argentina (46)

Uruguai (26)

Colômbia (16)

Paraguai (13)

Equador e Venezuela (7)

Chile (5)

Peru (1)

Europeus

Holandês Depay é destaque do Corinthians. OZAN KOSE / AFP

No Brasileirão de 2024 eram apenas quatro jogadores europeus quando a competição começou, em 13 de abril do ano passado: Tobias Figueiredo, português, do Criciúma; Hugo Mallo, espanhol, do Inter; Dimitri Payet, francês, do Vasco; e João Moreira, do São Paulo.

Agora, a partir de sábado (29), serão 12 — o triplo do anterior.

Portugal (6)

Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda e Suíça (1).

Africanos

Congolês Bolasie trocou o Criciúma pelo Cruzeiro em 2025. Gustavo Martins / Divulgação

Angola (2).

Nigéria e República Democrática do Congo (1).

Angola

Bastos (zagueiro do Botafogo), e Loide Augusto (atacante do Vasco).

Nigéria

Shola, atacante do Flamengo

Rep. Democrática do Congo

Bolasie, atacante do Cruzeiro

