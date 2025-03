Proposta do Grêmio recusada e novo contrato: Juventude acerta compra de Ênio 

Ênio despertou interesse no Grêmio. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está na semana de estreia no Campeonato Brasileiro 2025. Além da preparação e da chegada dos reforços, o departamento de futebol trabalha também em aquisições a longo prazo. O clube acertou a compra de 50% dos direitos do atacante Ênio junto ao Amazonas.

Nos últimos dias, houve a troca de documentos e as assinaturas do novo contrato de Ênio com o Juventude. Inclusive, o novo vinculo já foi publicado nesta quinta-feira (27), no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

O contrato anterior era, por empréstimo, até o fim da atual temporada. O novo vínculo é até o final de 2028. Os valores da negociação não foram confirmados, mas giram em torno de R$ 1,2 milhão. Os outros 50% pertencem ao Amazonas, clube que vendeu metade dos direitos do atacante ao Verdão.

Por outro lado, o novo contrato tem uma multa alta estipulada que permite ao Juventude fazer uma venda vantajosa do atleta no futuro. O Ju tem um objetivo de vender Ênio por cerca de 3 milhões de dólares (R$ 17,2 milhões na cotação atual).

Ênio tem 10 jogos pelo Juventude em 2025, com um gol e uma assistência. Durante o Gauchão, o bom desempenho despertou o interesse de clubes como Atlético-MG e Athletico. Por isso, o Verdão se antecipou e abriu negociações para a compra de 50% do jogador.

Proposta recusada

Depois de acertar a compra do jogador, o Juventude recusou a primeira proposta por Ênio. Segundo o repórter Roberto Peruzzo, do ge.globo, o Grêmio fez uma oferta de compra do jogador. No entanto, o Verdão não aceitou.

A proposta do Grêmio era de compra de 40% do atleta, por um valor superior ao investido pelo Ju na compra do atleta.

Mais sobre Ênio

Ênio chegou ao Juventude neste ano. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Ênio tem 24 anos e se destacou pelo Amazonas na Série B do ano passado. Pelo clube de Manaus, disputou 46 jogos ao longo de 2024.

Ele nasceu em Belém-PA e surgiu nas categorias de base do Botafogo. Em 2020, subiu para o time profissional pela primeira vez. No ano seguinte, ganhou mais minutagem, com 25 partidas disputadas. Em 2022, se transferiu para o RWD Molenbeek, da Bélgica.