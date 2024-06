A previsão de nova cheia não tirou o foco de Rosângela Riet, 61 anos, e Sérgio dos Santos, 71. Moradores da Ilha da Pintada, os dois aproveitavam o tempo seco da última terça-feira (18) para prosseguir com o trabalho de desenterrar e separar seus pertences, que se misturaram a entulho e lama no quintal do casal, localizado na Avenida Presidente Vargas.